Indonésie: plusieurs centaines de personnes évacuées après l'éruption du volcan Semeru

Le volcan Semeru, situé à l'est de l'île de Java en Indonésie, est entré en éruption, projetant des gaz chauds et des matériaux volcaniques dans l'atmosphère. Plus de 550 personnes ont dû quitter leurs maisons, ont indiqué mardi les services de secours.Aucun blessé n'a été signalé mais les habitants ont un besoin urgent de masques buccaux et de nourriture, a précisé un porte-parole des autorités. Très actif, le volcan Semeru, haut de près de 3.700 mètres, est le point culminant de l'île de Java et se trouve dans le parc national de Bromo-Tengger-Semeru. Un autre volcan, le mont Lewotolo est par ailleurs entré en éruption vendredi sur l'île de Lembata à l'est de Bali, entraînant l'évacuation de 3.000 personnes et le relèvement du niveau d'alerte dans la région. Le volcan, dont la dernière éruption remonte à 2012, a craché une nouvelle colonne de cendres haute de quatre kilomètres dimanche. L'Indonésie abrite environ 130 volcans actifs en raison de sa position sur la "ceinture de feu", l'une des trois zones d'activité sismique les plus importantes de la planète. (Belga)

