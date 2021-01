Un second volet de la "stratégie numérique" du gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles a démarré jeudi, qui vise à fournir du matériel informatique à 260.000 élèves de l'enseignement francophone, communique le gouvernement.Dans un premier temps, un budget avait été débloqué pour équiper les écoles. Il s'agit maintenant d'équiper directement les élèves, de la 3e à la 7e secondaire, qui n'ont pas encore accès à du matériel informatique pour leur apprentissage. Via les écoles, on proposera aux parents concernés d'acheter, louer ou prendre en prêt un ordinateur ou une tablette "à moindre coût et aux caractéristiques techniques minimales définies", la FWB intervenant pour 75 euros dans le montant. Pour les familles en difficulté, chaque établissement doit constituer un fonds de solidarité qui couvrira aussi le reste (ou partie) du coût de l'achat ou de la location. Une circulaire à ce sujet sera envoyée aux établissements scolaires ce vendredi 15 janvier, indique le gouvernement. (Belga)