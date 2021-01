Insurrection à Washington - Donald Trump accuse Twitter de "museler la liberté d'expression"

Donald Trump a contourné la suspension permanente de son compte personnel sur Twitter (@realDonaldTrump) en utilisant le profil officiel de la présidence américaine (@POTUS) pour dénoncer la décision du réseau social. Ses tweets ont cependant rapidement été supprimés.Le réseau social Twitter a décidé de suspendre de façon permanente le compte du président américain Donald Trump en raison du risque d'incitation à la violence, a-t-il annoncé dans la nuit de vendredi à samedi. Dans une série de tweets publiés depuis le compte de la présidence américaine, le milliardaire a accusé le réseau social de "museler la liberté d'expression". "Les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi", a-t-il écrit. Il ajoute étudier la possibilité de créer sa propre plateforme dans un proche avenir. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.