Insurrection à Washington - La police anti-émeute écarte les manifestants du Capitole

La police anti-émeute a commencé à évacuer les manifestants rassemblés devant le Capitole mercredi en fin d'après-midi. Sur des images diffusées sur CNN, on peut voir des agents décrocher les drapeaux accrochés par les partisans du président à l'intérieur et sur les façades du bâtiment. L'opération semble se dérouler dans le calme.Les agents ont pris position au pied des marches menant à l'entrée du Capitole, où des centaines de manifestants pro-Trump étaient rassemblés depuis la mi-journée pour contester la certification de l'élection de ce Joe Biden. CNN indique par ailleurs que plusieurs agents ont été blessés dans les heurts entre partisans du président et forces de l'ordre. Une femme a par ailleurs été blessée par balle et évacuée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.