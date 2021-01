Insurrection à Washington - Le vice-président américain appelle à l'arrêt "immédiat" des violences au Capitole

Le vice-président américain, Mike Pence, appelle à l'arrêt "immédiat" de "la violence et de la destruction" à l'intérieur du Capitole. Il demande aux manifestants de quitter l'enceinte du Parlement américain à Washington."Les violences et les destructions qui ont lieu au Capitole américain doivent cesser et elles doivent cesser immédiatement", a-t-il tweeté. (Belga)

