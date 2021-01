Insurrection à Washington - Trump à ses partisans: "Je sais que vous souffrez, mais il faut rentrer maintenant"

Donald Trump a publié mercredi après-midi une courte vidéo sur Twitter. Il appelle ses partisans rassemblés au Capitole à "rentrer chez eux en paix", tout en répétant que "l'élection leur a été volée". "Je sais que vous souffrez, cette élection a été un raz-de-marée et tout le monde le sait, surtout l'autre camp.""Il faut rentrer maintenant, nous devons respecter nos forces de l'ordre et nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. C'est une période très difficile, inédite, où des choses peuvent être volées à vous, à moi, à notre pays", a martelé M. Trump, oscillant entre appels au calme et messages semblant destinés à remettre de l'huile sur le feu. (Belga)

