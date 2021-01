Intempéries - Avertissement orange aux conditions glissantes en provinces de Namur et Luxembourg

L'institut royal météorologique (IRM) a enclenché jeudi soir son avertissement orange aux conditions glissantes dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Celui-ci vaut de 20h00 à minuit, avant de passer au jaune jusque 10h00 vendredi matin.Un avertissement jaune est d'ailleurs de vigueur dans tout le reste du pays de 20h00 jeudi soir à 10h00 vendredi matin. L'IRM prévoit que la perturbation neigeuse quitte la Belgique par le sud pendant la nuit. Le temps devrait ensuite devenir progressivement sec partout. L'institut météorologique prévient qu'une couche supplémentaire de quelques centimètres de neige devrait s'ajouter à la couche déjà tombée dans les provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg. Pendant la nuit, des gelées sont prévues presque partout. L'IRM appelle dès lors à la vigilance, aussi en raison du risque local de plaques de neige durcie. Par ailleurs, un avertissement jaune aux chutes de pluie est en vigueur de 21h00 à minuit jeudi soir dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg. Des précipitations pouvant dépasser les 25 litres par mètre carré en 24 heures y sont en effet possibles. (Belga)

