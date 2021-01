Intempéries - Cinq promeneurs bloqués par la montée des eaux à Esneux

Cinq promeneurs se sont retrouvés bloqués par la montée des eaux dimanche en fin de journée à Esneux (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège. Une personne a été légèrement blessée.Les hommes du feu sont intervenus vers 18h30 pour secourir cinq personnes en détresse au pied de la Roche aux Faucons à Esneux. C'est lors d'une promenade à proximité de l'Ourthe que les cinq marcheurs se sont trouvés bloqués par la montée des eaux de la rivière. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) a dû intervenir. L'opération a duré environ trois heures, le temps pour les sauveteurs de retrouver les marcheurs et de les secourir. Une autopompe, des plongeurs et un véhicule officier ont également été mobilisés. Au total, une vingtaine de pompiers étaient sur place. Parmi les marcheurs, une dame âgée d'une cinquantaine d'années s'est blessée lors d'une chute. Elle ne pouvait plus se déplacer. Victime de contusions légères, elle a été emmenée à l'hôpital. Il n'y a pas d'autre blessé. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.