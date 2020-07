L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit samedi soir et pendant la nuit des périodes de pluie parfois intenses à partir de l'ouest. Il a dès lors enclenché l'avertissement jaune pour la pluie à partir de 17h00 samedi et jusque 10h00 dimanche.Les pluies pourront conduire par endroits à des cumuls de précipitations autour de 20 litres par mètre carré en six heures, voire éventuellement plus. Les gouttes seront parfois accompagnées d'orage. Une situation météorologique qui pourrait donner lieu localement à des problèmes tels qu'une accumulation d'eau au sol, un risque d'aquaplanage, une visibilité réduite... L'avertissement jaune est enclenché à partir de 17h00 samedi jusque 10h00 dimanche et vaut pour l'ensemble du pays. (Belga)