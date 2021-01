Intempéries: la vigilance reste de mise dans les bassins de l'est de la Wallone

Les niveaux d'eau dans les bassins de l'est de la Wallonie suivent une tendance à la baisse, mais la vigilance reste de mise, ressort-il de la dernière évaluation de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques samedi matin.L'Ourthe inférieure, l'Amblève et ses affluents et l'Our restent en phase d'alerte de crue malgré la tendance à la baisse. La vigilance reste de mise puisque de nouvelles pluies samedi en cours de journée devraient ralentir la décrue, précise la Direction des voies hydrauliques. (Belga)

