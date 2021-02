Intempéries - Perturbations sur les routes et le rail dans certaines régions d'Allemagne

La situation est perturbée sur les routes et le rail dans les länders allemands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Basse-Saxe en raison de fortes chutes de neige.Les caténaires sont endommagées à plusieurs endroits, notamment entre Duisburg et Essen, rapporte la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn. De nombreux trains ont aussi été supprimés dimanche matin en raison de l'offensive hivernale, tels que les trains régionaux à Hanovre. En Rhénanie du Nord-Westphalie, à l'ouest du pays, 222 accidents de voiture ont déjà été comptabilisés depuis samedi, selon la police. (Belga)

