Intempéries - Plusieurs dizaines d'interventions pour les pompiers du Brabant wallon

Plusieurs dizaines d'interventions de secours ont été enregistrées en raison des vents violents qui ont soufflé samedi sur le territoire du Brabant wallon, a-t-on appris auprès de la zone de secours.De 7 à 17 heures, 87 appels à l'aide sont parvenus à la centrale nivelloise. Les pompiers ont eu à gérer de nombreuses missions, dont des chutes d'arbres, de branchages et de câbles électriques sur les voiries. Dans la rue Aviateur Huens, à Rixensart, ils ont notamment été mobilisés en raison du risque d'effondrement du mur d'enceinte d'une propriété. Les sapeurs ont aussi consolidé une plateforme d'une vingtaine de mètres carrés qui menaçait de s'envoler dans la rue du Charron, à Braine-l'Alleud. Dans une exploitation agricole située le long du chemin de Wavre, à Bousval (Genappe), le toit de la grange s'est envolé et le bâtiment menaçait de s'écrouler. Une toiture a par ailleurs été fortement endommagée dans la rue Sainte-Anne, à Hélécine et le toit d'une véranda "s'est laissé aller" dans une habitation de la rue de Mont-Saint-Pont, à Braine-le-Château. Des chutes de tuiles ont en outre été constatées dans l'entité de Jodoigne. Les pompiers sont aussi intervenus pour dégager une vache coincée sous un arbre qui s'est abattu à Limelette (Wavre). Les appels téléphoniques à la centrale de secours brabançonne wallonne ont pratiquement cessé et la situation a semblé se rétablir samedi vers 17h30 (Belga)

