Intempéries - Près d'une cinquantaine d'interventions et un blessé léger à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles ont effectué 47 interventions ce samedi en raison des vents violents accompagnés de pluie et de grêle, a indiqué en fin de journée leur porte-parole Walter Derieuw. Une personne a été légèrement blessée. Elle a été touchée par une tente qui s'est envolée lors d'un marché à Laeken.Les interventions ont concerné 4 arbres déracinés, 1 avaloir bouché et 40 objets divers emportés par le vent. De plus, à 17h30, il y avait encore deux interventions en cours. Cependant, il n'y avait plus d'intervention en attente. Le vent étant retombé, les appels liés aux intempéries ont cessé. (Belga)

