Intempéries - Une quarantaine d'interventions pour les pompiers verviétois

Les pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus à une quarantaine de reprises jeudi, depuis 18h30 et les violents orages qui se sont abattus sur la région.Si les pompiers ont été appelés quelques fois à Welkenraedt et Plombières, la majorité des interventions étaient localisées sur le territoire de la commune de Herve. Il s'agissait essentiellement de pompages pour des caves inondées. (Belga)

