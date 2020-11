International Swimming League - Adam Peaty bat déjà son record du monde du 100m brasse en petit bassin

Adam Peaty a amélioré son record du monde du 100m brasse en petit bassin lors de la deuxième journée de la finale de l'International Swimming League, dimanche, à Budapest. Le Britannique a nagé en 55.41, abaissant de 8 centièmes la marque qu'il avait établie dimanche dernier lors des demi-finales de l'ISL.Le 15 novembre, Peaty s'était emparé du record du 100m brasse qui appartenait depuis 2009 au Sud-Africain Cameron van der Burgh (55.61). Une semaine plus tard, Peaty a déjà mis à jour ce record, le portant de 55.49 à 55.41. Peaty, 25 ans, domine la brasse depuis plusieurs années. Champion olympique 2016 du 100m brasse, il compte un total de huit titres mondiaux et douze titres européens en grand bassin, gagnés sur 50m et 100m brasse ainsi que sur les relais. Le Britannique détient aussi les records du monde du 50m (25.95) et du 100m brasse (56.88) en grand bassin. (Belga)

