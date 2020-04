"Into the Night", la première série belge Netflix Original, débarque ce vendredi 1er mai sur la plateforme américaine de diffusion en ligne. Réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye et produite par Entre Chien et Loup, cette nouvelle création en six épisodes propose une course contre la montre contre le soleil, devenu fatal pour quiconque croise ses rayons.Ecrite et créée par le producteur exécutif Jason George, "Into the Night" est inspirée du roman "The Old Axolotl" de Jacek Dukaj. Elle a été tournée principalement en Bulgarie, avec des parties en studio, mais aussi en Belgique et en Macédoine, le tout sur environ 50 jours, mais a necessité des mois de préparation. La série post-apocalyptique débute à Brussels Airport où un homme prend le contrôle d'un avion et garde en otages les passagers déjà embarqués, avec pour but de se diriger vers l'ouest pour voyager de nuit et ainsi échapper au soleil. Débute alors une aventure collective, qui pousse la quinzaine de personnes à bord à fuir d'aéroport en aéroport pour garder la vie. Avec "Into the Night", Netflix mise sur un casting international composé d'acteurs belges comme Pauline Etienne, Astrid Whettnall et Laurent Capelluto mais aussi d'acteurs français, italiens, polonais, russes ou encore turcs. "Le but était de recréer l'atmosphère d'un avion avec des personnes de diverses origines et donc de faire jouer des acteurs qui avaient réellement les nationalités voulues", expliquent Inti Calfat et Dirk Verheye. "La majorité du tournage était en français. Les deux réalisateurs, qui sont néerlandophones, ont mis un point d'honneur à essayer de parler le plus possible en français. Il y avait aussi de l'anglais, du néerlandais... C'était comme dans la série et c'était très chouette d'avoir ces différentes cultures mêlées", souligne pour sa part Pauline Etienne, qui incarne à l'écran une passagère qui vient de perdre son compagnon et qui va devoir user de ses compétences d'ancienne pilote des forces aériennes. "Cela nous a sorti de nos habitudes, de nos zones de confort. Quand je vois un acteur qui n'a pas la même culture que moi aborder une scène d'une manière que je n'avais pas imaginée, pour moi, c'est une occasion formidable de m'enrichir", renchérit Laurent Capelluto, qui joue le rôle du co-pilote, parlant de "famille", de "tribu", qui s'est entendue à merveille aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. Pour "Into the Night", Pauline Etienne et Laurent Capelluto ont suivi une formation avec un ancien pilote en vue d'apprendre les différentes procédures à réaliser devant la caméra. "On a veillé à être les plus minutieux possible. Si des pilotes d'avion regardent la série et qu'ils nous voient faire n'importe quoi, on va perdre en crédibilité. On ne peut pas emporter un spectateur dans une histoire comme celle-là si on ne lui fait pas croire ce qu'il se passe", soulignent les acteurs. C'est Netflix qui a approché les réalisateurs belges pour monter ce projet de fiction. "En tant que Belges, nous sommes bien placés pour jouer sur ce marché international", estiment Inti Calfat et Dirk Verheye, faisant référence au talent de nombreux autres cinéastes du pays qui se sont également démarqués à l'étranger. "Nous avons été repérés par Netflix pour notre vision des choses. Je pense que nous avons décidé très rapidement de garder cette histoire (...) très proche des personnages et de la rendre très réaliste (...). Et c'est cela qui a séduit", avancent-ils, ne manquant pas de souligner la grande visibilité qu'offre Netflix aux créations au vu de son succès à travers le monde auprès du public, qui consomme de plus en plus de contenus de manière non linéaire. Quant à la question de savoir si une saison 2 de la série est envisagée, "tout dépendra de comment elle est reçue à l'étranger", répond le duo. "Into the night" sortira le 1er mai simultanément dans les 190 pays où Netflix est disponible. (Belga)