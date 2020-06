Iran: au moins 18 morts dans une explosion dans une clinique de Téhéran

Dix-huit personnes sont mortes mardi soir dans une puissante explosion dans une clinique du nord de Téhéran, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Isna, citant les services médicaux d'urgence.L'explosion, qui a eu lieu au centre de santé de Sina Athar, a également causé des dommages aux bâtiments alentours et envoyé un panache d'épaisse fumée noire dans le ciel, a rapporté la télévision d'Etat. "Une explosion a été signalée à 20h56 (16h26 GMT) suivie d'un incendie à la clinique Sina Athar", ont indiqué les secours dans un communiqué. "Le décès de 13 personnes a été confirmé et six autres ont également été blessées et transférées dans un hôpital", ont-ils ajouté, avant de faire état plus tard d'un nouveau bilan de 18 morts. Le porte-parole des pompiers de Téhéran, Jalal Maleki, a affirmé pour sa part à la télévision d'Etat que l'explosion s'était produite lorsque des bombonnes de gaz ont pris feu dans le sous-sol de la clinique. Certaines des victimes "se trouvaient dans les étages supérieurs (...) elles étaient soit des patients, soit des personnes les accompagnant" a-t-il dit. "Ils ont malheureusement perdu la vie à cause de la chaleur et de la fumée épaisse", selon lui. L'incendie a été maitrisé plus tard, selon les secours. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.