Iran: le Français Benjamin Brière sera jugé pour "espionnage"

Le Français Benjamin Brière, détenu en Iran depuis mai 2020, va être jugé pour "espionnage" et "propagande contre le système" politique de la République islamique, a annoncé dimanche son avocat à l'AFP.A l'issue de l'instruction, le parquet a confirmé les poursuites "et le procureur prépare l'acte d'accusation et l'envoie au tribunal révolutionnaire pour la poursuite du processus judiciaire", a indiqué Me Saïd Dehghan. M. Brière est détenu à Machhad, dans le nord-est de l'Iran. (Belga)

