Iran: Washington a partagé avec Moscou un projet de résolution sur un embargo sur armes

Les Etats-Unis ont partagé avec la Russie un projet de résolution visant à prolonger un embargo sur les armes contre l'Iran expirant en octobre, a indiqué l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Kelly Craft.Moscou a déjà fait part de son opposition à une extension de cet embargo sur la vente d'armes conventionnelles à Téhéran alors que plusieurs entreprises russes auraient déjà des projets en ce sens. "Nous allons bientôt partager (le texte) avec les 15 membres" du Conseil de sécurité, a précisé à des journalistes Kelly Craft. Le projet de résolution a déjà été transmis à la France, au Royaume Uni, à l'Allemagne, trois signataires de l'accord nucléaire avec l'Iran dont Washington s'est retiré en 2018, ainsi qu'avec l'Estonie, quatre pays européens siégeant au Conseil de sécurité. "Mais nous allons travailler très prudemment, très soigneusement", a-t-elle ajouté. Pour être adoptée, une résolution doit recueillir neuf voix sur quinze en sa faveur, sans utilisation de veto d'un membre permanent comme l'est la Russie ou la Chine, deux autres partenaires de l'accord nucléaire iranien. "La Russie et la Chine doivent rejoindre le consensus mondial (dénonçant) le comportement de l'Iran", a-t-elle estimé. "Il est absolument impératif d'exercer toutes nos options pour être sûrs que cet embargo sur les armes de l'ONU soit prolongé", a insisté la diplomate qui n'a donné aucune échéance pour une mise au vote. L'expiration de l'embargo est inscrite dans une résolution de 2015 ayant entériné l'accord nucléaire avec l'Iran visant à limiter voire interdire ses possibilités de se doter de l'arme atomique. Les Etats-Unis assurent qu'en dépit de leur retrait de l'accord nucléaire, ils gardent une possibilité via cette résolution de l'ONU d'intervenir dans son application, y compris en relançant des sanctions onusiennes contre Téhéran. A l'ONU, les pays européens, la Russie, la Chine, comme l'Iran, jugent qu'en ayant quitté l'accord nucléaire de manière unilatérale, les Etats-Unis n'ont plus leur mot à dire sur les paramètres qui y sont liés. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.