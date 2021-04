Irlande du Nord: de nouvelles violences sont en cours

De nouvelles violences sont en cours jeudi soir en Irlande du Nord, agitée depuis une semaine par des heurts comme la province britannique n'en avait plus vus depuis des années, a constaté un journaliste de l'AFP.Des pierres, des projectiles et cocktails Molotov ont été lancés sur les forces de l'ordre à Belfast, où sont déployées des unités canines et la police anti-émeute. (Belga)

