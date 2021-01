Israël annonce l'ouverture d'une ambassade aux Émirats arabes unis

Israël a annoncé dimanche l'ouverture d'une ambassade aux Émirats arabes unis, un peu plus de quatre mois après la signature d'un accord de normalisation de ses relations avec cette monarchie arabe du Golfe."L'ambassade d'Israël à Abou Dhabi a été officiellement ouverte aujourd'hui avec l'arrivée du représentant de la mission, Eitan Na'eh", a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que la délégation israélienne travaillera à "approfondir" encore les liens entre ces deux États. Israël a annoncé ces derniers mois des accords de normalisation de ses relations avec quatre pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn, mais aussi le Soudan et le Maroc, sous le parrainage des Etats-Unis du président Donald Trump. D'ailleurs, le gouvernement israélien a officiellement approuvé dimanche l'accord avec le Maroc qui doit toutefois encore obtenir le feu vert des députés. Dans la foulée de cette vague de normalisation, de nombreux accords commerciaux ont été signés entre les Émirats et Israël dans les secteurs de l'agro-alimentaire, du tourisme et des hautes technologies. Dimanche, les Émirats arabes unis ont approuvé l'installation de leur première ambassade à Tel-Aviv, métropole israélienne où sont basées la majorité des représentations diplomatiques car ne reconnaissant pas Jérusalem comme capitale d'Israël. (Belga)

