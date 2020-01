Israël autorise pour la 1ère fois les voyages d'affaires ou religieux en Arabie saoudite

Israël autorise pour la première fois des voyages religieux ou d'affaires en Arabie saoudite, que le pays considère officiellement comme un État ennemi. Le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri a en effet signé dimanche un décret en vertu duquel les citoyens israéliens peuvent se rendre dans l'État arabe jusqu'à 90 jours pour affaires ou à des fins d'investissement, à condition qu'ils soient en mesure de présenter une invitation officielle et qu'ils y aient organisé leur entrée.Cette décision s'inscrit dans un processus de normalisation, lente mais régulière, des relations diplomatiques entre Israël et les États du Golfe. Les deux pays concernés ont en outre un intérêt commun à empêcher l'hégémonie iranienne et chiite au Moyen-Orient. Une loi israélienne de 1954 interdisait aux citoyens israéliens de voyager dans des Etats arabes et musulmans "ennemis". Ce qui poussait les hommes d'affaires israéliens qui se rendaient malgré tout en Arabie saoudite - un phénomène croissant - à le faire en secret. Si juifs et musulmans pouvaient déjà se rendre en Arabie saoudite à des fins religieuses et commerciales, ils passaient alors souvent par un pays tiers comme la Jordanie. Et, jusqu'à présent, seuls les citoyens arabes musulmans d'Israël qui souhaitaient remplir leurs devoirs religieux, comme le pèlerinage du Hajj à la Mecque, étaient autorisés à voyager en Arabie saoudite. Mais Israël n'avait jamais approuvé officiellement ces voyages. Cette décision, prise en accord avec les forces de sécurité et diplomatiques, va permettre de délivrer des permis de sortie vers l'Arabie saoudite "à des fins religieuses pendant le hajj et la Omra", les pèlerinages musulmans. Les Israéliens souhaitant se rendre dans le royaume saoudien "pour participer à des réunions d'affaires ou chercher des investissements" seront, eux, autorisés à le faire pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours, a ajouté le ministère. Ils devront dans ce cas avoir "organisé leur entrée" en Arabie saoudite au préalable et détenir une invitation d'un corps gouvernemental. L'Égypte et la Jordanie sont les seuls États arabes à avoir signé des traités de paix avec Israël, en 1979 et 1994 respectivement. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.