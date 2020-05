Le Parlement israélien a approuvé dimanche le gouvernement d'union mené par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz, mettant ainsi fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne de l'État hébreu.Après un report jeudi, les parlementaires ont été conviés pour un vote de confiance: 73 députés ont voté pour le gouvernement soit 12 de plus que le seuil de la majorité. (Belga)