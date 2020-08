Israël: le Parlement repousse le vote du budget, évitant sa dissolution

Le Parlement israélien a adopté lundi soir un projet de loi permettant de repousser le vote du budget de l'Etat mais surtout d'éviter de nouvelles élections anticipées, cette fois en pleine crise du nouveau coronavirus.Victorieux des élections en mars, le Likoud (droite) du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait formé un gouvernement d'union avec la formation centriste Bleu Blanc de Benny Gantz, afin de sortir le pays de la plus longue crise politique de son histoire. L'accord de coalition entre les deux partis stipulait toutefois que le gouvernement voterait un budget pour deux ans, mais le Likoud de M. Netanyahu a proposé de voter deux budgets, ce que la formation de M.Gantz a refusé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche soir avoir accepté une proposition de compromis du député de la coalition Zvi Hauser de repousser l'adoption, mettant fin à une crise politique qui aurait conduit Israël à un scrutin anticipé. Le budget devant être adopté avant le 25 août, les députés devaient voter le report lundi afin d'éviter la dissolution de la chambre et donc la tenue de nouvelles élections qui auraient été les quatrièmes en moins de deux ans. Lundi soir, les députés ont voté en deuxième et troisième lecture ce projet de loi à 67 voix contre 37, pour repousser de 120 jours l'adoption du budget sans toutefois régler sur le fond le différend entre MM. Netanyahu et Gantz. Dans cette nouvelle saga qui a passionné la presse locale, Benjamin Netanyahu était accusé par des analystes de chercher à faire éclater la coalition afin de provoquer de nouvelles élections et ainsi tenter de former un nouveau gouvernement sans Benny Gantz. Selon de récents sondages, le Likoud de Benjamin Netanyahu reste en première place dans les intentions de vote, alors que le parti Bleu Blanc de Benny Gantz dégringole, et que les formations de centre-gauche Yesh Atid et de la droite radicale Yamina progressent. (Belga)

