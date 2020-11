Israël a approuvé la construction de près de 100 nouveaux logements dans un quartier de colonisation de Jérusalem-Est, un projet qui avait été suspendu en 2010 car Joe Biden, alors vice-président américain, s'y était opposé, a indiqué jeudi une ONG israélienne à l'AFP.Le comité de planification de la mairie israélienne de Jérusalem a approuvé mardi la construction de 96 logements à Ramat Shlomo, a indiqué l'organisation anticolonisation "La paix maintenant". Israël avait annoncé en mars 2010 son intention de construire 1.600 logements dans ce quartier situé dans la partie palestinienne de Jérusalem, occupée et annexée par Israël. L'annonce avait été faite pendant une visite en Israël de Joe Biden, qui avait vivement réagi contre ce projet, ensuite mis en suspens. Cet épisode avait jeté un froid de plusieurs mois entre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et l'administration de l'ancien président américain Barack Obama. Jeudi, la radio publique israélienne a indiqué, citant des sources municipales, que la décision n'était pas liée à la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Le quotidien de gauche Haaretz y a lui vu une intention d'accélérer la colonisation tant que le président sortant Donald Trump, fervent partisan d'Israël, est encore à la Maison Blanche. "Quand l'administration changera à Washington, la mairie (de Jérusalem) et l'Autorité des terres s'attendent à un gel de la colonisation", selon le journal. Plus de 600.000 Israéliens vivent dans des colonies, jugées illégales par le droit international, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Trois millions de Palestiniens habitent dans ces territoires occupés par Israël depuis 1967. "Après avoir mis à mal les relations avec Biden et les Etats-Unis en 2010 (...), on pourrait penser que le Premier ministre Netanyahu essayerait au moins de ne pas rappeler cette période à la future administration Biden", a déclaré à l'AFP Brian Reeves, porte-parole de "La paix maintenant". "La paix maintenant" avait indiqué mi-octobre que l'année 2020 avait été une année record pour la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, avec plus de 12.000 nouveaux logements dans des colonies jugées illégales par le droit international. (Belga)