Marie Benoit a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis ITF de Zagreb, épreuve sur terre battue dotée de 60.000 dollars, mercredi en Croatie.Éliminée dans un premier temps en qualifications, Marie Benoit, 230e au classement WTA, a été repêchée pour le tableau final. Mais l'Eupenoise de 26 ans y a été battue au premier tour par la Hongroise Reka-Luca Jani, 29 ans, 223e mondiale, en deux manches - 6-1, 6-2 - et une heure 24 minutes de jeu . Mardi, Greet Minnen, 23 ans, 129e au classsement WTA, avait aussi pris la porte d'entrée, battue par la Roumaine Elena Gabriela Ruse, 23 ans, 175e mondiale, en deux manches 6-3, 6-1 et 1h30 de match. Marie Benoit (WTA 239 en double) est en piste encore à Zagreb mercredi, dans le tableau final du double, associée à l'Italienne Camilla Rosatello. Elle affronte au premier tour une paire croate composée de Petra Marcinko et Antonia Ruzic. (Belga)