Le Collectif pour les arbres, la biodiversité et la santé dénonce ce lundi un abattage et un élagage excessifs ayant cours depuis jeudi sur le site de la Plaine, à Ixelles. L'échevin de l'Urbanisme Yves Rouyet a envoyé des agents sur place pour vérifier que le promoteur privé à l'oeuvre ne déborde pas du cadre autorisé par les permis d'urbanisme.Le collectif constate que l'élagage drastique effectué va jusqu'à "condamner à mort les troncs laissés sans branches". Il pointe également une activité professionnelle superflue en période de confinement. La protection de la nidification rend l'abattage des arbres interdit à compter du 1er avril et jusqu'à la mi-août. Le Collectif pour les arbres, la biodiversité et la santé estime que cette échéance ne devrait pas prendre le dessus sur la responsabilité sanitaire du promoteur Universalis Park, les entreprises étant appelées à réduire leurs activités pour limiter la propagation du virus. Faute de permis de lotir lors de la vente des terrains par l'ULB en 2007, le Conseil d'Etat a annulé deux permis d'urbanisme délivrés en 2015, qui concernent notamment les trois premiers bâtiments à construire par Universalis Park sur le campus de la Plaine (Lot 3, phase 1, 140 logements). Le Collectif en appelle à la commune pour mettre un terme aux infractions commises. Yves Rouyet explique que la commune a les mains liées tant que le promoteur opère dans les limites autorisées par les permis d'urbanisme non caduques. "Pour faire la route, ils ont le droit de couper toute une série d'arbres, chose que je regrette profondément car je n'aurais jamais autorisé une telle voirie, mais elle a été autorisée par l'ancienne majorité. Sur les 5 ou 6 permis demandés, seuls 2 attaqués au Conseil d'Etat ont été annulés". Le service de l'Urbanisme estime qu'un autre permis pourrait être considéré comme caduque par effet domino, mais que deux autres restent tout du moins licites. Ils comptent tous deux des raccordements à la voirie. Le service dénombre au total 284 arbres menacés par les différents permis , dont une grande partie a déjà été abattue. (Belga)