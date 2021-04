J'me bouge pour mon club 2.0 : 1.180 clubs ont réussi le challenge

La seconde édition de "J'me bouge pour mon club", organisée par l'asbl "Sport et Santé" et qui s'est clôturée ce dimanche soir, a mobilisé du 3 au 18 avril près de 110.000 personnes pour courir, nager et faire du vélo. L'opération visait à permettre aux clubs sportifs d'obtenir un subside de 1.000 euros en parvenant à comptabiliser un total de 1.000 km par le biais de ses participants. Au total, 1.180 clubs ont réussi le challenge."Le résultat est au-delà de toutes nos espérances pour cette seconde édition de 'J'me bouge pour mon club' : deux stades Roi Baudouin n'auraient pas été suffisants pour rassembler les quelque 110.000 participants issus des quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles!', a réagi la ministre des Sports Valérie Glatigny. "Avec près de 4.000.000 de kilomètres comptabilisés, ils ont réalisé 100 fois le tour de la Terre", a-t-elle poursuivi. Un budget d'1,2 million d'euros avait été débloqué pour soutenir cette opération. Chaque club et chaque participant était bien évidemment tenu de respecter les règles sanitaires en vigueur. (Belga)

