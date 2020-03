Vainqueur de la première manche sur le circuit de Valkenswaard, Jago Geerts (Yamaha) a pris la 3e place du Grand Prix de motocross des Pays-Bas, deuxième épreuve du championnat du monde de la saison, dimanche.Victorieux du Grand-Prix d'ouverture à Matterley Basin en Angleterre, le jeune pilote belge se retrouve deuxième au classement mondial des pilotes avec 82 points à cinq unités de Tom Vialle (KTM), vainqueur du GP dimanche. Le Français a terminé deuxième de la première manche et remporté la seconde pour s'adjuger le classement final. Jargo Geerts s'est retrouvé lui en difficulté dans la seconde manche qu'il a terminé en 7e position. Il finit 3e sur le podium final à Valkenswaard derrière Tom Vialle et un autre Français Maxime Renaux (Yamaha). Nathan Renkens (KTM) s'est classé 20e et Cyril Genot (Yamaha) 24e. Le prochain rendez-vous est programmé à Neuquen avec le Grand Prix de Patagonie en Argentine le 22 mars. (Belga)