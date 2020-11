Jago Geerts (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Trente, la 15e des 17 épreuves du championnat du monde de motocross en MX2 sur le circuit de Pietramurata en Italie dimanche. Le jeune pilote limbourgeois, 21 ans, ajoute un 5e succès à sa carrière (tous décrochés cette saison), mais il ne reprend qu'un point au Français Tom Vialle (KTM) qui seul le devance au classement mondial.Quatrième de la première manche et vainqueur de la seconde, Jago Geerts s'adjuge la victoire finale avec 43 unités, tout comme le Danois Thomas Kjer Olsen (Husvarna), victorieux de la première manche et 4e de la seconde, qui est cependant prépondérante. Tom Vialle, 2e et 3e, complète le podium du jour avec 42 points. Le Français ne concède ainsi qu'une unité au championnat du monde sur Jago Geerts. Tom Vialle a géré son avance au Mondial. Il totalise 693 unités pour 620 à Jago Geerts. Le titre se jouera entre ces deux pilotes avec un large avantage pour le Français. Il ne reste en effet que deux Grands Prix à disputer et 100 points à prendre. Mercredi aura lieu le Grand Prix de Pietramurata et dimanche prochain celui de Garda Trentino, toujours sur le même circuit. (Belga)