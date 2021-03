Jamal Khashoggi - Washington appelle Ryad à "démanteler" l'unité responsable du meurtre de Khashoggi

Les Etats-Unis ont appelé lundi l'Arabie saoudite à "démanteler" l'unité d'élite saoudienne proche du prince héritier, déjà sanctionnée, pour son rôle dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi."Nous exhortons l'Arabie saoudite à démanteler ce groupe et à adopter des réformes institutionnelles systémiques ainsi que des mécanismes de contrôle pour faire en sorte que les activités et opérations contre les dissidents cessent, et cessent totalement", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. (Belga)

