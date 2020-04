Le gouvernement japonais prévoit de déclarer dès mardi l'état d'urgence pendant un mois dans plusieurs régions du pays où les cas de Covid-19 sont en forte hausse, dont Tokyo et Osaka, a annoncé lundi le Premier ministre Shinzo Abe.Le Premier ministre a annoncé dans le même temps un plan massif de soutien à l'économie du pays de 108.000 milliards de yens (soit 915 milliards d'euros) pour parer aux conséquences de la pandémie sur l'activité de la troisième puissance économique mondiale. "Nous comptons déclarer un état d'urgence dès demain (mardi, NDLR) après avoir recueilli les avis" d'un comité d'experts conseillant la politique du gouvernement sur la crise sanitaire, a déclaré M. Abe. "Nous observons actuellement une augmentation rapide des infections en particulier dans des centres urbains tels que Tokyo et Osaka", risquant de saturer les infrastructures médicales du pays, a-t-il justifié. En plus de Tokyo et Osaka, cinq autres régions du pays vont être concernées par l'état d'urgence, a-t-il précisé. Ce statut ne va toutefois pas entraîner de mesures de confinement aussi drastiques que celles actuellement en vigueur dans de nombreux autres pays, a confirmé lundi M. Abe. Les autorités japonaises n'ont en effet pas le pouvoir d'imposer à la population de se confiner et aux commerces de fermer, ni celui de les sanctionner s'ils ne respectent pas les consignes. Le système nippon repose beaucoup sur le civisme attendu de la part des citoyens, soumis à une pression sociale constituant généralement une force de dissuasion majeure. Bien que voisin de la Chine, foyer d'origine du Covid-19, le Japon est jusqu'à présent nettement moins touché par la pandémie que l'Europe ou les États-Unis. L'archipel totalisait dimanche quelque 3.650 cas pour 73 décès, selon un dernier bilan officiel. Le nombre de cas a cependant sensiblement augmenté depuis deux semaines, notamment à Tokyo où 148 nouvelles infections ont été recensées dimanche, un nouveau record local. Ces chiffres ont progressivement accru la pression sur le gouvernement pour intensifier son action face à la pandémie. D'autant que la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a déjà appelé ses administrés à télétravailler autant que possible et à éviter les sorties non indispensables le week-end depuis fin mars. (Belga)