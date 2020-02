Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté la 75e édition du Circuit Het Nieuwblad (WorldTour), la première course cycliste de la saison en Belgique, disputée samedi sur la distance de 200 km entre Gand et Ninove. Le Louvaniste s'est imposé dans un sprint à deux devant Yves Lampaert (Deceuninck Quick-Step), le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb) prenant la 3e place quelques secondes plus tard.Stuyven, Lampaert et Kragh Andersen faisaient partie d'un groupe de sept coureurs qui s'est échappé à 65 kilomètres de l'arrivée, qui comprenait aussi Tim De Clercq (Deceuninck Quick-Step), Frederik Frison (Lotto-Soudal), l'Italien Matteo Trentin (CCC) et le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Stuyven et Lampaert ont accéléré dans l'ascension du mythique Mur de Grammont, à 17 km de l'arrivée. Un temps distancé, Soren Kragh Andersen était le seul des autres fuyards qui parvenait à s'accrocher. Matteo Trentin, qui était sorti en contre, a pris la 4e place, tandis que Tim Declercq complète le top 5. Jasper Stuyven, 27 ans, a enlevé samedi le 8e bouquet de sa carrière. Il succède au Tchèque Zdenek Stybar (Deceunick-QuickStep) au palmarès de l'épreuve. Il est le premier vainqueur belge de la course d'ouverture depuis Greg Van Avermaet, qui s'était imposé en 2016 et 2017. Ernest Sterckx (1952-1953-1956), Joseph Bruyère (1974-1975-1980) et Peter Van Petegem (1997-1998-2002) détiennent le record de victoires avec trois succès. Le peloton se retrouvera dimanche pour la 72e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro), second volet du weekend d'ouverture en Belgique. (Belga)