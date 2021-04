Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a remporté l'E-Prix de Rome, troisième manche du Championnat du monde de Formule E, samedi, dans la capitale italienne. Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) a abandonné après un accident.Parti en pole, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) perdait tout le bénéfice de sa position de départ dès le premier tour, après un contact avec l'Allemand André Lotterer (Porsche), qui essayait de le dépasser. Le jury sanctionnait par la suite Lotterer d'une pénalité de 5 secondes pour cette man?uvre. Vandoorne reculait à la 13e place du classement. Le Roularien entamait une belle remontée jusqu'à la cinquième place. Vandoorne partait ensuite à la faute à 4 minutes de la fin de la course, se faisant percuter par son équipier Nyck de Vries. Tous deux étaient contraints à l'abandon. A la suite de cet accident, la safety car entrait en piste et y restait jusqu'à l'arrivée, figeant ainsi les positions. C'est donc le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) qui s'imposait devant le Britannique Sam Bird (Jaguar) et l'Australien Mitch Evans (Jaguar). C'est la 10e victoire de Vergne dans le championnat des voitures électriques. Bird (43 points) s'empare de la tête du général au détriment de De Vries (32). Quatrième samedi, le Néerlandais Robin Frijns (Virgin) se hisse au deuxième rang avec 34 points. Huitième et treizième des deux premières manches, disputées à Dariya, en Arabie Saoudite, Vandoorne engrange 3 unités grâce à sa pole. Il occupe la 15e position avec 7 points. Une nouvelle course se disputera dimanche (13h04) dans les rues de la Ville éternelle (Belga)