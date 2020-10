Jelle Wallays quitte Lotto Soudal pour Cofidis, où il a signé un contrat d'un an, a annoncé la formation cycliste française samedi.Jelle Wallays, 31 ans, avait rejoint Lotto Soudal en 2016 en provenance de Topsport Vlaanderen. Il compte huit victoires à son palmarès, dont deux succès à Paris-Tours (214 et 2019), A travers la Flandre (2015), le GP Pino Cerami (2016) et une étape du Tour d'Espagne (2018). Wallays, qui a participé à quatre grands Tours et onze classiques, aura pour objectif d'"épauler les leaders et s'afficher comme un coéquipier modèle pendant les classiques ou les courses à étape", selon Cofidis. "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe Cofidis. Il s'agit d'une très belle opportunité en ces temps difficiles où de nombreux coureurs n'ont pas de contrat", déclare Jelle Wallays. "Je ferai tout pour être à la hauteur de la chance que l'équipe m'a donnée. J'apprécie beaucoup les courses d'un jour, les scénarios difficiles et j'ai envie d'être un soutien précieux pour les coureurs Cofidis et ses leaders dont Elia Viviani et Guillaume Martin". (Belga)