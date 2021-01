Une fillette est morte asphyxiée à Palerme (Sicile, sud de l'Italie) alors qu'elle participait à un défi au "jeu du foulard" sur le réseau social TikTok, ont rapporté vendredi les médias.Antonella, 10 ans, qui participait à un "blackout challenge" sur TikTok, dans la salle de bains de la maison familiale, s'était passée une ceinture autour du cou avec l'objectif de rester sans respirer le plus longtemps possible, tout en s'enregistrant avec son portable. C'est sa petite soeur de cinq ans qui a découvert son corps sans connaissance mercredi soir. Transportée immédiatement à l'hôpital des enfants de Palerme par ses parents, elle n'a pas survécu. Le "jeu du foulard", dans lequel les enfants bloquent leur respiration jusqu'à l'évanouissement pour connaître des sensations fortes, provoque chaque année des accidents, dont certains mortels. Les parents ont raconté au quotidien La Repubblica que c'est une autre soeur d'Antonella, âgée de neuf ans, qui leur a expliqué ce qui s'était passé: "Antonella faisait le jeu de l'asphyxie". "Ma fille, ma petite Antonella qui meurt à cause d'un jeu extrême sur TikTok: comment puis-je l'accepter?" a ajouté Angelo Sicomero, qui avec sa femme a décidé de faire don des organes d'Antonella pour que "d'autres enfants puissent vivre grâce à elle". Le parquet de Palerme a ouvert une enquête pour "incitation au suicide". Le téléphone portable de la fillette a été saisi par les enquêteurs, qui devront déterminer si Antonella était en direct avec d'autres participants, si quelqu'un l'avait invitée à participer au défi ou si elle réalisait cette vidéo pour un ami ou une connaissance. (Belga)