JO 2020 - Ward Lemmelijn sélectionné en skiff pour le qualificatif olympique de Varèse

L'on connaît le nom du skiffeur qui défendra les couleurs nationales lors des régates d'aviron qualificatives pour les prochains JO de Tokyo, à Varèse du 5 au 7 avril 2021, en Italie. C'est Ward Lemmelijn (PXL), récent champion du monde d'aviron en salle et vainqueur des derniers trials, qui aura l'honneur de disputer l'un des trois tickets qualificatifs octroyés en Lombardie, a annoncé le Tirlemontois via les médias sociaux.Outre les qualifications du skiff, Pierre De Loof (KRB) et Ruben Claeys (KRSG) ont été sélectionnés en deux de couple pour les championnats d'Europe, qui suivront quelques jours plus tard, toujours à Varèse, du 9 au 11 avril, a également fait savoir le duo, 8e du dernier Euro de Poznan. Tim Brys (KRCG) et Niels Van Zandweghe (BTR), déjà qualifiés pour Tokyo, y défendront en deux de couple poids légers leur médaille de bronze décrochées mi-octobre en Pologne. Les autres sélections internationales, notamment pour les régates de Coupe du monde, des championnats d'Europe espoirs ou en vue des derniers qualificatifs olympiques à Lucerne, en Suisse (15-17 mai), devraient être communiquées plus tard par la fédération. . (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.