Zakaria Boudhi a été éliminé au premier tour du tournoi qualificatif olympique de Londres samedi, battu par le Turc Batuhan Ciftci en moins de 52 kg.Au terme des trois rounds de trois minutes, Zakaria Boudhi, 20 ans, s'est incliné aux points (3-2). Trois juges ont privilégié Ciftci (29-28) contre deux favorables au Belge (29-28), drivé par Béa Diallo. Lors de la session du matin, Delfine Persoon avait été battue, et éliminée aussi, lors de son premier combat. En moins de 60kg, la Flandrienne, 35 ans, s'était inclinée face à la Grecque Nikoleta Pita, 22 ans, aux points (1-4). Quatre juges ont donné l'avantage à Pita, 29-28, et un seul à Persoon, 29-28. Peu optimiste samedi en raison d'une hernie discale au niveau du cou, Delfine Persoon doit reporter ses ambitions au tournoi mondial de qualification de Paris, prévu du 13 au 24 mai où des tickets pour les JO de Tokyo seront encore délivrés. Vasile Usturoi, en -57 kg, a par contre lui vaincu le Turc Dogan Hakan, aux points également (4-1). Il rencontrera lundi au 2e tour (8es de finale) le vainqueur du combat entre le Roumain Robert-Eusebiu Jutaru et le Français Samuel Kistohurry. Dimanche est prévue l'entrée en lice de Karim Saboundji (-63 kg), Ziad El Mohor (-81 kg) et Victor Schelstraete (-91 kg). Sanae Jah (-51 kg), exemptée du premier tour, sera engagée elle lundi, de même que Mohamed Rachem (-69 kg) et Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg) chez les messieurs. Ce sont 343 boxeurs de 43 pays qui sont réunis à Londres jusqu'au 24 mars, pour 77 places aux JO de Tokyo, 50 chez les messieurs et 27 chez les dames. Une place en demi-finales est qualificative, mais dans certaines catégories, un quart de finale ou une victoire en barrage sont aussi suffisants. (Belga)