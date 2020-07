Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, déplacés en 2021 en raison du coronavirus, pourraient se tenir devant un nombre limité de spectateurs. Toshiro Muto, président du comité d'organisation, l'a déclaré mercredi dans une interview à la BBC.Muto a expliqué que les organisateurs "feront tout ce qu'ils peuvent" pour que l'événement se tienne. Le Comité International Olympique (CIO) ne veut pas d'un nouveau report, en 2022. "Tout le monde est concentré sur l'organisation de l'événement l'année prochaine, nous sommes sur la même ligne", a ajouté Muto. Selon le président du comité d'organisation, le CIO n'envisage pas non plus un huis clos. "Thomas Bach (président du CIO) ne réfléchit pas à ce scénario. Il se peut qu'il pense à un nombre limité de spectateurs en tenant pleinement compte de la distanciation sociale." (Belga)