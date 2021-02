Le joueur de tennis en fauteuil roulant Joachim Gérard n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du double à l'Open d'Australie à Melbourne, lundi.Associé à l'Australien Ben Weekes, il a perdu 6-4, 6-2 contre les Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer au premier tour (demi-finale). Plus tôt dans la journée, le Ucclois, N.4 mondial, avait rejoint en revanche la finale du simple grâce à sa victoire aux dépens du Britannique Gordon Reid (ITF 7) 4-6, 7-5, 6-3, après 2h50 de jeu. Il jouera le titre contre le Britannique Alfie Hewett (ITF 3) qui a éliminé dans l'autre demi-finale le N.1 mondial le Japonais Shingo Kunieda 6-3 et 6-4 en 1h25. L'athlète paralympique belge de l'année 2014, 2019 et 2020, âgé de 32 ans, n'a jamais remporté de titre du Grand Chelem en simple. (Belga)