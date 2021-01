Joe Biden va dévoiler un plan d'aide de 1.900 milliards de dollars

Le futur président Joe Biden va dévoiler jeudi soir un plan d'aide à l'économie d'un montant total de 1.900 milliards de dollars qu'il souhaite faire voter immédiatement et qui comprend des chèques directs de 1.400 dollars aux familles, ont indiqué deux hauts responsables.Ces responsables, qui ont requis l'anonymat, ont également précisé que l'administration Biden allait demander de faire voter un salaire minimum de 15 dollars de l'heure, soit un peu plus double de ce qui est versé actuellement sur le plan fédéral. Ce plan est ambitieux mais réalisable, ont-ils jugé. De plus, ces aides, présentées comme des mesures d'urgence, seront complétées "dans les prochaines semaines" par un plan d'investissements innovants destiné à la reprise économique. (Belga)

