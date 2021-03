Le romancier suisse Joël Dicker a annoncé mercredi son intention de quitter son éditeur pour tenter l'aventure de l'auto-édition, un choix inédit pour un auteur aussi lu.Cet auteur de polars, très populaire depuis "La Vérité sur l'affaire Harry Quebert" (2012), avait été repéré par les Editions de Fallois, une maison d'édition française à laquelle il était resté fidèle jusque-là. "Après 10 années dans cette maison, et trois ans après la disparition de Bernard de Fallois à qui je dois tout, j'ai décidé de quitter les Editions de Fallois à la fin de cette année 2021", a-t-il écrit dans un communiqué transmis à l'AFP. "Ne m'imaginant pas avec un autre éditeur que celui qui m'a tout appris, c'est naturellement que je fais le choix de créer ma propre structure éditoriale, qui verra le jour le 1er janvier 2022", a-t-il ajouté. Bernard de Fallois est décédé en janvier 2018 à l'âge de 91 ans, une trentaine d'années après avoir créé sa maison d'édition. Joël Dicker a également précisé qu'il quittait ainsi Hachette (groupe Lagardère) pour rejoindre le réseau de distribution de son concurrent Editis (groupe Vivendi), Interforum. Il doit donner "plus de nouvelles" sur sa nouvelle maison d'édition "à l'automne", a-t-il indiqué. D'après l'institut GfK, il a été en 2020 le cinquième auteur le plus lu en France, avec 735.000 exemplaires vendus, derrière Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Michel Bussi et Franck Thilliez. (Belga)