La députée wallonne et de Fédération Wallonie-Bruxelles Joëlle Kapompolé (PS) a envoyé mardi sa lettre de démission du conseil communal de Mons, a-t-elle indiqué à l'agence Belga, confirmant une information de La Province. Elle conserve par contre son mandat régional jusqu'à son échéance en 2024."Cette décision a fait l'objet d'une longue réflexion. Je quitterai totalement la vie politique en 2024 après vingt ans de vie parlementaire. J'ai décidé de me réinventer. Je souhaite éviter de vieillir en politique", a annoncé celle qui fut notamment échevine de la Culture, du Logement, de l'Urbanisme ou encore du Tourisme dans la cité du Doudou. Sa démission du conseil communal de Mons sera effective dès la prochaine séance le 17 février prochain. Sa suppléante Colette Wuilbaut-Van Hoorde reprendra son siège. Mme Kampompolé compte par contre honorer son mandat de députée régionale et communautaire jusqu'aux prochaines élections en 2024. "Je souhaite rester une force de proposition à l'échelon régional en travail avec des associations de terrain dans des domaines tels que l'insertion socio-professionnelle, l'aide à domicile et l'autonomie des personnes âgées ou encore l'alphabétisation." La députée a également annoncé qu'elle ne renouvellerait pas son mandat à la présidence de la mutualité Solidaris Mons-Borinage en 2022. (Belga)