L'ex-basketteur Pieter Loridon a annoncé mercredi via son compte Instagram le décès de son père John à 82 ans. Dans les années 60, il avait également été un basketteur de haut niveau, remportant quatre titres (1965, 1966, 1967 et 1969) avec le Racing Malines. Avant cela, il avait été champion d'Allemagne avec Aix-la-Chapelle (1963).En 1960, alors qu'il évoluait au Brabo, il a été élu joueur de l'année en Belgique. John Loridon a également été 119 fois international et a participé à cinq championnats d'Europe. "Papa, les derniers jours ont été si intenses", a écrit Pieter Loridon. "Les derniers mois ont été tellement irréels. J'ai pu tout te dire. Je t'aime tellement. (...) Tu vis en moi. Et j'en suis très fier. Aujourd'hui plus que jamais. J'espère que je t'ai aussi rendu fier ces derniers mois en étant très fort. Tout est devenu clair lorsqu'ils ont émis leur diagnostic il y a quelques mois. La bataille approche, disaient-ils. Je l'accepte volontiers, parce que je vais à nouveau te ressentir. Tout comme j'ai continué à travailler dur ces mois-ci parce que tu le voulais... parce que tu m'a rendu (et Lex) si fier. Je vais t'honorer, papa. Si fort. Love you." (Belga)