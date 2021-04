Le vaccin Johnson & Johnson sera administré en France aux personnes âgées de plus de 55 ans, comme c'est déjà le cas pour l'AstraZeneca, en qui le gouvernement a dit mercredi garder sa "confiance".Le vaccination au Johnson & Johnson a été suspendue aux Etats-Unis et en Afrique du Sud en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Ce laboratoire a aussitôt décidé de retarder le déploiement de son vaccin unidose en Europe, où il avait été le quatrième à obtenir une autorisation de l'Agence européenne du médicament le mois dernier. "Nous avons reçu la première livraison de vaccins, c'est-à-dire 200.000 doses qui sont arrivées en début de semaine sur notre territoire et qui sont en train d'être acheminées auprès de la médecine de ville et des officines de pharmacie", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres. Il "va évidemment être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu aujourd'hui pour le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans", a-t-il ajouté. Le porte-parole a par ailleurs réaffirmé la "confiance" des autorités françaises envers le vaccin AstraZeneca, qui utilise comme support un type de virus très courant appelé adénovirus -une technologie semblable à celle employée pour le Johnson Johnson-, et ce à rebours du Danemark, qui y a définitivement renoncé. Ce vaccin "montre de très bons résultats, (il) protège efficacement des formes graves", a martelé M. Attal. AstraZeneca bénéficie également d'un avis favorable du régulateur européen et de l'Organisation mondiale de la santé. (Belga)