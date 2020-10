Jorge Prado a été testé positif au Covid-19 et doit faire l'impasse sur le Grand Prix de Lommel dimanche, a annoncé son écurie KTM samedi. L'Espagnol, 19 ans, s'est mis en isolement suivant les protocoles sanitaires.Le reste de l'équipe, testé aussi, a présenté des résultats négatifs. Jorge Prado avait remporté mercredi le Grand Prix du Limbourg, deuxième des trois épreuves du championnat du monde en MXGP organisé dans le sable de Lommel. Prado est 3e au championnat du monde avec 476 points derrière le Slovène Tim Gajser (Honda) avec 533 unités et son équipier chez KTM, l'Italien Antonio Cairoli (478). Le Grand Prix du Limbourg dimanche est la 15e des 18 étapes du circuit mondial qui s'achèvera par trois rendez-vous en Italie, à Pietramurata, avec le GP de Trente (1er novembre), le GP de Pietramurata (le 4 novembre) et le GP de Garda Trentino le 8 novembre en clôture. (Belga)