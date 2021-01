Jos Verlooy a été élu à la suite du référendum de la Fédération Royale Belge des Sports Equestres (FRBSE) Cavalier de l'année. Glenn Geerts a reçu le titre de "Meneur (d'attelage) de l'année".En raison des mesures liées au coronavirus, l'Equigala à Bruxelles n'a pas pu avoir lieu et les trophées des sports équestres ont été décernés de manière virtuelle. Jos Verlooy a donc été choisi à une large majorité comme cavalier de l'année. Il a obtenu 2.932 voix et a été préféré à Niels Bruynseels et Pieter Devos, qui ont recueilli respectivement 2.403 et 2.360 voix. "Sortir comme le plus régulier dans un pays de saut d'obstacles aussi fort que la Belgique est tout un exploit et une énorme motivation pour faire encore mieux cette année", a déclaré Verlooy en évoquant les Jeux Olympiques de Tokyo, où il est candidat à une médaille avec son cheval Igor. Lors des derniers championnats d'Europe à Rotterdam, en 2019, le cavalier de 25 ans, orginaire de Grobbendonk, et son hongre Igor, âgé de 13 ans, ont remporté l'or par équipe et le bronze en individuel. (Belga)