Le roi Philippe, la reine Mathilde et les princes Gabriel et Emmanuel ainsi que la princesse Eléonore ont profité de la Journée sans voiture à Bruxelles, dimanche, pour faire un tour à vélo et visiter la Maison de l'histoire européenne. La princesse Élisabeth n'était pas présente puisqu'elle a intégré l'Ecole royale militaire.La famille royale s'est promenée à vélo entre le Palais de Laeken et le centre-ville, avant de visiter la Maison de l'histoire européenne, dans le parc Léopold, à l'occasion des Journées du patrimoine. Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs enfants ont ensuite poursuivi leur promenade dans les rues de Bruxelles libérées de voitures le temps d'une journée. (Belga)