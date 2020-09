Journées européennes du Patrimoine en Wallonie: un succès malgré le Covid-19

Malgré le contexte du Covid-19, la 32e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie, qui étaient organisées ce week-end, a rencontré un beau succès, fait savoir la ministre wallonne en charge du Patrimoine, Valérie De Bue, dimanche. Le thème de cette année était "Patrimoine et Nature".Ce thème a permis de proposer un large panel d'activités compatibles avec les mesures sanitaires mises en place pour protéger tant les participants que les organisateurs, souligne la ministre. Tout au long du week-end, de nombreux lieux en lien avec la nature (sites naturels, arbres remarquables, parcs de châteaux et jardins d'abbayes etc) ont accueilli un maximum de visiteurs, compte tenu des nécessaires quotas. Près de 250 sites patrimoniaux étaient accessibles. Particularité de cette année, les réservations obligatoires, qui ont sans doute frustré une partie du public désireux d'aller à la rencontre du patrimoine -faute de place-, livreront très vite des chiffres de visite précis pour l'ensemble de la Wallonie. En Flandre, les Journées du Patrimoine ont séduit 240.000 personnes. 50.000 personnes ont découvert le patrimoine de manière digitale. Des activités étaient prévues dans 182 communes flamandes et concernaient 326 monuments. Le programme était un mélange de randonnées à pied et à vélo, d'ouvertures physiques et d'expériences numériques. (Belga)

