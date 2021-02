Julie Luong, François Mazure et Ugo Santkin primés pour leur "journalisme constructif"

Les Prix du journalisme constructif ont été remis jeudi soir par l'ASBL New6s à Julie Luong, François Mazure et Ugo Santkin à l'issue d'une troisième édition organisée pour l'occasion de manière virtuelle. Ces prix visent à "augmenter la motivation des rédactions pour l'information constructive".Le prix du format long a été décerné à Julie Luong pour son reportage "Télé-accueil 107 raisons d'écouter", paru dans Alter Echos. Le jury a notamment salué "la qualité d'écriture de cette éloge de l'écoute avec un reportage très documenté". Dans cette catégorie, le prix coup de cœur du jury a été décerné à Françoise Wallemacq (RTBF) pour son reportage "Les larmes des mères se ressemblent". Le prix du format court a, lui, été remis à François Mazure de la RTBF pour "Le magicien des mains". Le coup de cœur du jury dans cette catégorie a été remis à Charlotte Legrand, également journaliste à la RTBF, pour son reportage "Des écuroducs pour sauver les acrobates de nos forêts". Le prix étudiant a été décerné à Ugo Santkin et sept autres étudiants de l'Ihecs pour leur reportage intitulé "Rêves européens". Dans cette catégorie, le coup de cœur du jury a été remis à Alessia Capasso, de l'Université libre de Bruxelles, pour son reportage "Vivre avec le virus grâce à la bière et au vélo". Chaque lauréat remporte une formation liée à la pratique du journalisme constructif. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.